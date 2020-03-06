Азербайджанский певец выступит с большим сольным концертом в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров 21 марта 2020 года выступит с большим сольным концертом в Vegas City Hall в Москве, сообщает Trend Life.

В первом отделении концерта прозвучат мировые хиты в новом уникальном прочтении артиста. Во втором отделении Кадыров исполнит авторские песни - от эстрадных композиций до инструментальной музыки.

Эмиль Кадыров получил признание после участия в популярном российском телепроекте "Голос" в 2015 году, где стал одним из лидеров сезона. Зрители отмечали не только его красивый баритон, артистическую харизму, но и виртуозную игру на гитаре.

Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Он является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).

(Автор: Джани Бабаева)