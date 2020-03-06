Азербайджанские телезвезды поддержали пятый Фестиваль буктрейлеров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды телеэфира поддержали V Фестиваль буктрейлеров Азербайджана, снявшись промо-ролике проекта, сообщает Trend Life.

Среди них – Эльдар Гасымов (победитель "Евровидения 2011", певец и телеведущий), Вюсаля Мамедова (журналист и телеведущий), Илаха Шыхлинская (теле и радио ведущая), Афаг Гянджали (телеведущая), Азер Айдемир (актер и телеведущий), Турана Гусейнли (телеведущая и инфлюенсер), Жаля Гасанли (телеведущая), Азер Сулейманлы (телеведущий), Сяма Абиева (телеведущая, журналист и YouTube блоггер), Шяфа Эфендиева (телеведущий), Вюсаля Саид (телеведущая).

Учредитель и директор Фестиваля буктрейлеров - киноактер и продюсер Руслан Сабирли. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама. Главный партнер - лидер мобильной связи страны компания Azercell.

В Фестивале может принять участие каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу азербайджанских писателей и зарегистрировав его на сайте www.booktrailer.az. Денежные призы за первое, второе и третье места – 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1000 манатов.

Последний день приема работ – 1 апреля 2020 года.

Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, нацеленный на продвижение книги среди читателей, который включает в себя ее самые яркие и узнаваемые моменты, визуализируя содержание книги.

Цель проекта – пропаганда чтения книг, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению, выявление талантливой творческой молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемому 23 апреля, и проходит под слоганом Kitabı tanıdın, kitabla tanının! (Популяризуй книгу, популяризуй себя книгой!)

Более подробно на www.booktrailer.az , а также в соцсетях:

Instagram: https://www.instagram.com/BooktrailerFest,

Facebook: https://www.facebook.com/BooktrailerFest,

Youtube: https://www.youtube.com/BooktrailerFest.

По всем вопросам обращаться: festival2020@booktrailer.az.

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(Автор: Вугар Иманов)