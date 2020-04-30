Гасан Багиров поддержал Россию и Азербайджан джазовой композицией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из ведущих российских джазменов, солист Филармонии джазовой музыки в Санкт –Петербурге, виртуозный гитарист, участник множества международных фестивалей и заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров в своем видеообращении Trend Life поздравил коллег с Международным днем джаза.

"Творчество и искусство всегда объединяло нас. Я хочу передать привет всем своим коллегам джазменам из Азербайджана, из Баку. Поздравить с Международным днем джаза. А также хочу пожелать здоровья вам и близким. Берегите и цените труд врачей. Оставайтесь дома. До встречи. Обнимаю вас!", - сказал Гасан Багиров, выразив авторской композицией поддержку России и Азербайджану в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что ранее в интервью Trend Life Гасан Багиров сказал:

"В Азербайджане очень крепкие джазовые традиции. В России знают и помнят Вагифа Мустафазаде, Тофика Кулиева… И сейчас в Азербайджане есть много людей, которые любят джаз и тонко в нём разбираются. Знаю и очень уважаю многих азербайджанских музыкантов: Исфара Сарабского, Эльчина Ширинова, Руслана Гусейнова, Вагифа Алиева, Элвина Баширова и многих других. По приглашению прекрасного музыканта Раина Султанова я принимал участие в Бакинском джаз-фестивале. Публика на концерте, который проходил в Международном центре мугама, встречала нас с огромным энтузиазмом и восторгом. В последние годы я очарован азербайджанским джаз-мугамом, работаю над созданием целой программы в этом стиле современной музыки… В Баку у меня живут тётя и сёстры. Мой дед работал в ЦК компартии Азербайджана. Я тоже очень люблю Азербайджан. С годами мой южный темперамент проявляется всё больше…Очень хочу вновь посетить гостеприимный Баку и встретиться со своими друзьями-музыкантами, выступить на концерте для любителей джаза", - отметил музыкант.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)