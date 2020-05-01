Азербайджан и Куба – зажигательные ритмы в домашних условиях (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный джазовый музыкант Янсель Кастельон со своей группой Los Amigos и азербайджанские музыканты представили видеоролик En Casa ("Дома"), который был смонтирован из отдельных видео, снятых каждым у себя дома, сообщает Trend Life.

От Азербайджана приняли участие – Самира Раджабли (вокал), Фарид Агаев (пиано), Шейда Алескерова (флейта), Рашид Алиев (скрипка), Исмаил Зульфугаров (тар), Айхан Исмаиллы (ударные), Турана Исазаде (труба).

Янсель Кастельон (Yanssel Castellon) со своей группой Los Amigos - частый гость в Баку. Он принимал участие в международных фестивалях и различных проектах, пропагандируя кубинские и латиноамериканские ритмы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)