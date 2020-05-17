Самира Эфенди приняла участие в онлайн-шоу "Евровидения 2020" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Самира Эфенди с песней Cleopatra (Клеопатра) приняла участие в специальном онлайн-шоу 65-го Международного песенного конкурса "Евровидение" - Eurovision: Europe Shine а Light ("Евровидение: Европа сияет светом"), сообщает Trend Life.

Онлайн-шоу вышло в эфир вместо ранее запланированного финала "Евровидения 2020". Ведущие из Роттердама - Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Шоу транслируется в прямом эфире 46 стран, в том числе на Общественном телевидении (İTV), которое является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение". Комментатор - популярный исполнитель, композитор, телеведущий и шоумен Мурад Ариф.

Отметим, что видеоклип Самиры Эфенди на песню Cleopatra набрал 4,6 миллиона просмотров на официальном канале конкурса в YouTube. А несколько дней назад певица на своей странице в Instagram представила акустическую версию данной песни.

Напомним, 18 марта было объявлено, что "Евровидение-2020" (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме) отменяется из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они уже должны с новыми композициями. Самира Эфенди также будет представлять нашу страну на "Евровидении 2021".

(Автор: Вугар Иманов)