Арахчын с шекинскими русалками – необычная коллекция Инны Костиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Инна Костина создает авторские панно, выполненные на шелке в технике батика, у нее также большая коллекция платков кялагаи и головных уборов арахчын. сообщает Trend Life.

Арахчын (тюбетейка) - азербайджанский национальный головной убор. Ещё в Средние века он был у азербайджанцев широко распространенным традиционным головным убором. Эта круглая, облегающая голову шапочка шилась из разных тканей, обязательно с однотонной подкладкой. Арахчын надевали под другие головные уборы - под папаху, чалму: ходить в нем за пределами села без папахи или чалмы считалось неприличным, это разрешалось только детям.

Свою авторскую коллекцию головных уборов арахчын Инна Костина начала создавать около 15 лет назад, за эти годы были организованы выставки как у нас в стране, так и за рубежом.

"Эта коллекция создавалась, начиная с 2006 года, и постоянно обновлялась. На данный момент некоторые экземпляры из коллекции проданы. А вообще коллекция включает в себя больше 40 изделий. Вся коллекция – мои авторские работы, я их придумывала, кроила, собирала из различной тесьмы. Единственное, когда головной убор уже собран, строчит его портниха. Изделия очень добротно сделаны - с клеевой основой и подкладкой. Это не те арахчыны, которые можно встретить в продаже на улице, а очень качественный авторский образец ручной работы. Признаюсь, никто меня не учил этому мастерству, все узнавала сама – путем проб и ошибок (улыбается)", - рассказала Trend Life Костина.

По словам художника, за рубежом проявляют большой интерес к азербайджанскому головному убору и охотно приобретают.

"В 2011 году в Баку прошла моя выставка под названием "Твой арахчын у меня". Эта экспозиция была интересна тем, что я из картона сделала большие тубы высотой в человеческий рост, наверх положила арахчын, а сами тубы обмотала шарфами и кялагаями своей работы. Получилась как бы была фигура человека. За рубежом экспонировала коллекцию в Алматы, Париже, Риме, Ставангере. Там мои арахчыны, кялагаи и шарфы, расписанные с национальной символикой, всегда вызывали большой интерес", - подчеркнула Костина.

Как отмечает автор работ, несмотря на то, что она любит каждый экземпляр из своей коллекции, среди них все равно есть тот, который особенно ей дорог.

"Они все разные, но для меня наиболее ценен один - он интересен тем, что сделан из платья моей бабушки, также на него нашиты детали из очень старинного ожерелья. Еще у меня был проект - Арт-симпозиума в Шеки, в ходе которого художники создавали работы вместе с шекинскими ремесленниками. Так вот, одна рукодельница вышила мне на арахчын очень красивый орнамент с шекинскими русалками. Эту работу я тоже очень люблю", - добавила Костина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)