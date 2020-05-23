Азербайджанские звезды представили проект "Стихофаны", призвав соблюдать карантин (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские телеведущие, актеры и музыканты представили в социальных сетях проект Şeirbazlar ("Стихофаны"), сообщает Trend Life.

Главная цель данного проекта – пропаганда классического литературного творчества Азербайджана устами популярных личностей. Идея его создания появилась во время презентации первого поэтического сборника Hər İki Mən ("Обе половинки меня") телерадиоведущей Нурланы Джафаровой.

Представленные в рамках Şeirbazlar видеоролики были сняты до введения в стране специального карантинного режима. В нем приняли участие Вюсаля Сеид, Рашад Мехдили, Нурлана Джафарова, Оксана Расулова, Азер Сулейманлы, Сянан Элляз, Фариз Ильясов, Тарана Гусейнли, Нателла Керимова, Promete, Тарана Алиева, Мухаммед Осман, Сахавет Мамедов (тар), Мурад Исмайлов (пиано), Тарлан Тагизаде (режиссер).

Видео представлено для продолжения реализации проекта Şeirbazlar и в нем примут участие медийные лица. Проект также направлен на поддержку карантинного режима в стране в связи с пандемией коронавируса.

Вюсаля Сеид: "В общественных местах некоторые не пользуются масками и не соблюдают социальную дистанцию. Карантин еще не закончился и коронавирус все еще свирепствует в мире, принося ежедневно тысячи жертв. В нашей стране, благодаря деятельности государства, удалось избежать массового распространения инфекции, но от каждого требуется проявлять максимальную социальную ответственность во избежание тяжелых последствий".

Рашад Мехдили: "Государством предпринимаются необходимые превентивные и иные меры для нашего же блага. Но, к большому сожалению, некоторые граждане безответственно относятся к предписаниям и нарушают правила карантина. Это может значительно затянуть окончательное решение данной проблемы. Необходима максимальная дисциплина и личная ответственность в борьбе с продолжающейся пандемией коронавируса".

(Автор: Вугар Иманов)