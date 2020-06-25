Обычаи и традиции тюркского мира. В Азербайджане названы победители международного конкурса (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Подведены итоги международного конкурса рисунков "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира", организованного Международным фондом тюркской культуры и наследия (Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Присланные рисунки были оценены международным жюри и онлайн-голосованием в 12 категориях: "Наше наследие", "Деде Горгуд", "Традиции", "Защитим наш мир", "Музыка", "Новруз", "Суфийское кружение", "Национальная кухня", "Ковры", "Женщины тюркского мира", "Игры", "Тюркское единство".

На конкурс поступило около 700 работ из стран-членов и наблюдателей Фонда- Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии, а также из Туркменистана, Болгарии и Украины.

Были определены победители в возрастных категориях 6-9, 10-13, 14-16 лет (с первого по третье место), а также обладатели гран-при и номинаций "Мир", "Единство", "Знание", "Дружба". Гран-при были удостоены Марьям Гулузаде (7 лет, Азербайджан) и Элиф Бильге Зенгин (7 лет, Турция).

"На основе всех присланных рисунков и описаний к ним, со стороны Фонда планируется издание красочной книги, в которой будет ещё более наглядно показано насколько богат тюркский мир своими традициями, культурой и наследием. После завершения специального карантинного режима в связи с пандемией Covid-19 победители конкурса будут награждены сертификатами и призами Фонда", – говорится в сообщении.

Итоги конкурса размещены на https://itchf.org/gallery/ , в специально созданной галерее рисунков.

(Автор: Вугар Иманов)