Жаль, что своим неверием люди губят себя… - заслуженная артистка Светлана Булах

БАКУ /Trend Life/ - На данный момент тяжелее всего приходится медицинским работникам, низкий им поклон. Они каждый день совершают подвиг, спасая жизни людей, сказала Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического музыкального театра Светлана Булах.

"Сейчас такой период, когда каждому необходимо соблюдать дисциплину, следить за своим здоровьем, и носить защитные маски, соблюдать правила гигиены. Ведь вирус распространяется воздушно-капельным путем, мы его не видим, поэтому должны вдвойне оберегать себя и окружающих. Дай Бог, чтобы эта сложная ситуация скорее разрешилась, сейчас все в наших руках – нужно беречь себя. Есть те, кто не верит в существование вируса до тех пор, пока родственники, близкие или знакомые не заразятся, а когда болезнь "приходит" порой бывает уже поздно... В день, когда было выявлено 590 новых инфицированных, я испытала шок.

Недавно на улице я встретила несколько молодых людей, никто из них не соблюдал дистанцию. Они вели себя так, как будто ничего не происходит, а ведь вирус коварный. Страшно, ведь если один заболеет, то может заразить нескольких. Жаль, что своим неверием такие люди губят себя, думают, авось обойдется, беда нас не коснется, но потом их могут ждать серьезные последствия. Поэтому необходимо беречь себя сейчас", - отметила заслуженная артистка.

Светлана Булах добавила, что в этот сложный период нужно быть в гармонии с собой, находить новые интересы и занятия.

"Без театра и сцены – нелегко, но я много читаю, смотрю онлайн-спектакли отечественных и российских мастеров. Изучаю английский, испанский, итальянский языки. Иностранные языки стала изучать именно в период карантина, ведь появилось много свободного времени, хочу также заняться онлайн-курсами по рисованию. Я очень любознательная, всегда хочу познавать что-то новое, достигать поставленных целей. В первый месяц карантинного режима растерялась - это был стресс для меня, а потом пришла в себя, сказав себе "Ты будешь жить, и радоваться каждому дню". Главное быть в гармонии с собой - когда ты радуешься жизни, она улыбается тебе в ответ", - подытожила известная актриса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)