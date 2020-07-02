Фахраддин Манафов поделился воспоминаниями о Викторе Проскурине: Он был легендой советского кино

БАКУ /Trend Life/ - Известный актер театра и кино, народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов поделился с Trend Life воспоминаниями о заслуженном артисте России Викторе Проскурине, с которым в 1991 году снялся в фильме "Семь дней после убийства" известного режиссера, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Расима Оджагова.

В фильме совместного производства СССР и США также снялись известные актеры Донатас Банионис, Юрий Яковлев, Элина Быстрицкая, Татьяна Лютаева, Алексей Блохин, Ольга Буланова, Иварс Пуга, Андрей Шотин и другие.

"Виктор Проскурин был легендой советского кино. Еще мальчишкой я видел его картины, у него была особая аура. Это была интересная личность, не похожая на других актеров. Часть съемок фильма проходила на дачных участках в Подмосковье. Выдающийся Расим Оджагов снимал в своих картинах известных актеров, о работе с которыми мы могли только мечтать, и в этом фильме снялся цвет советского кино. Я с удовольствием смотрел, как работает Виктор Проскурин. Он был большим мастером, и мне как молодому в те годы представителю азербайджанской школы кино было очень интересно наблюдать за его работой и работой других известных актеров. И это происходило не только во время съемок, но и в период подготовки. Жизнь такова, что постепенно уходят великие личности, но остается их творческое наследие и память. Светлая память Виктору Проскурину! Я счастлив был сняться с ним в одном фильме, мы общались, это был очень искренний и светлый человек", - сказал Фахраддин Манафов.

Виктор Проскурин скончался 30 июня на 69 году жизни. Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Актер был известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры" и многих других.

(Автор: Вугар Иманов)