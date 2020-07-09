Роман-буриме с участием Ильгара Сафата претендует на премию России "Ревизор"

БАКУ /Trend Life/ - Коллективный роман-буриме для подростков "#12 Война и мир в отдельно взятой школе", в написании которого принял режиссер театра и кино, сценарист, прозаик, поэт и писатель выдвинут на российскую премию "Ревизор 2020" в номинации "Инновационный книжный проект", сообщает Trend Life. Журнал "Книжная индустрия" является организатором конкурса профессионального мастерства "Ревизор", который проводится с 2012 года в партнерстве с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом, Генеральной дирекцией Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В этом году конкурс проводится онлайн. Проголосовать за проект с участием Ильгара Сафата можно по ссылке https://www.bookind.ru/revizor/2020/revizor-2020-voting.php?fbclid=IwAR1XymJnsTcNZsw-x4JGtqSYwMTpHjq0U84hG-Nu9otxEsEx1BHRO1SE5b8

Идея создания проекта "#12 Война и мир в отдельно взятой школе" восходит к 1927 году, когда с подачи Михаила Кольцова в журнале "Огонек" печатался коллективный роман "Большие пожары", в создании которого приняли участие многие классики советской литературы: Александр Грин, Леонид Леонов, Исаак Бабель, Борис Лавренёв, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин и др. В 2007 году книга была впервые издана с предисловием Дмитрия Быкова.

"Мы предлагаем вспомнить опыт Кольцова, но в то же время создать абсолютно новую захватывающую, приключенческую историю для мальчишек и девчонок. Нам кажется, что подобный "сериальный" формат со сквозными персонажами и непредсказуемым сюжетом "подогреет" интерес детей к чтению, и они с нетерпением будут ждать продолжения истории, чтобы скорее узнать, что же случится с полюбившимися героями дальше", - отметили организаторы, представив "#12 Война и мир в отдельно взятой школе" в апреле 2019 года.

К участию в проекте были приглашены такие авторы как Дмитрий Быков, Эдуард Веркин, Денис Драгунский, Нина Дашевская, Артур Гиваргизов, Игорь Малышев, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Алексей Сальников, Анастасия Строкина, Андрей Рубанов, Александр Снегирев, Григорий Служитель и др. Ильгару Сафату принадлежит глава 17 "Не пей вина, Гертруда!"

(Автор: Вугар Иманов)