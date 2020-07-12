Великий замысел Оджагова...Потрясающий и трогательный монолог Фахраддина Манафова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На азербайджанском телеканале CBC представлен фильм, посвященный памяти видного кинорежиссера и оператора, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Расима Оджагова, сообщает Trend Life.

В картине "Великий замысел Оджагова..." народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов представил эссе в память о своем Учителе. Фахраддин Манафов снялся в фильмах Расима Оджагова "Семь дней после убийства", "Парк", "Тахмина", "Комната в отеле", "Храм воздуха", "Другая жизнь".

Фильм получился потрясающим, необычный подход к жизни и творчеству Расима Оджагова трогает зрителей до глубины души. Одним из интересных моментов фильма является то, что монолог артиста представлен как на сцене жизни и мироздания, перед горящим огнем. Корень фамилии Оджагова - оджаг на азербайджанском означает очаг...

Руководитель проекта - генеральный директор телеканала CBC Вугар Халилов, авторы идеи и сценария - Фахраддин Манафов и его супруга, тележурналист Вахида Садыгова, режиссёр-постановщик - Эльвин Мирзоев, продюсер - Ренат Ахмедов, оператор - Али Сурхайоглу, оператор дрона - Бахруз Гасанов, редактор - Сабина Сулейманова, монтаж - Алекбер Гумбатов, звук - Теймур Абдуллаев, свет – Мухаммед Магеррамов.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годы учился на операторском факультете ВГИКа в Москве. В 1965 году окончил и режиссерский факультет уже Азербайджанского театрального института. Лауреат Государственной премии Азербайджана за фильм "День рождения", лауреат Государственной премии СССР за фильм "Допрос". В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджебасара". Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Стамбульская история", "Комната в отеле". Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.

(Автор: Вугар Иманов)