Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из благодатных мест Азербайджана - в Балакен и Загаталы проходят съемки художественного фильма "Olimpiya", сообщает Trend Life. Съемки по заказу министерства культуры проводит студия "Mozalan".

Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Именно это выражение, как никакое другое, подходит и характеризует описание картины в жанре мелодрамы. Эта нетипичная история про бывшего боксера, Олимпийского призера, тихого и мирного, но одинокого человека.

"Невозможно описать сюжет фильма, красиво уходя от спойлера. Поэтому, если вкратце, то получается так: главный герой, неожиданно узнавший очень важную новость, спустя 30 с лишним лет, сталкивается с тем чувством, которое было ему чуждо все свою сознательную жизнь. Вот тут и придется сделать самый главный выбор в жизни – остаться наедине с одиночеством или сделать шаг к чему-то новому, светлому (хотя не совсем) и намного интересному, чем грушевая наливка", - сказал Trend Life режиссёр-постановщик фильма и директор студии "Mozalan" Али-Саттар Гулиев.

Это бой с тенью жизни, или как называют в профессиональном боксе - состояние грогги - одномоментное ухудшение состояния, находящегося на ногах боксёра или бойца ММА, после получения им удара в подбородок. В этот момент боец не может адекватно оценить ситуацию и рискует попасть под добивание. Как правило, опытные спортсмены знают, как обезопасить себя в таких ситуациях: они имитируют падение на канвас, или просто становятся на одно колено, чтобы рефери остановил поединок и открыл счет в нокдауне, получая необходимые несколько секунд для восстановления.

Автор сценария – Рустам Бабазаде, оператор-постановщик – Надир Мехтиев, художник-постановщик – Ариф Нифтиев, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев.

В фильме играет мастерский состав – народные артисты Гурбан Исмайлов, Мабуд Магеррамов, Видади Гасанов, Гаджи Исмайлов, Шамиль Сулейманов, звезды кино и сериалов Гюнель Мамедова, Расим Джафар, Азер Айдемир, и другие.

(Автор: Вугар Иманов)