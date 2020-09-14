Исполнитель роли Ахмедии Джабраилова: Я оказался живым в гробу, как это было с легендарным партизаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане снят фильм об отважном сыне азербайджанского народа, видном представителе антифашистского Движения Сопротивления в период Второй мировой войны, герое французского Движения Сопротивления, легендарном партизане Ахмедие Джабраилове (22.09.1920 – 10.10.1994), сообщает Trend Life.

Проект реализован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летия Ахмедии Джабраилова. Фильм снят министерством молодежи и спорта Азербайджана.

Режиссер - Микаил Микаилов, художник - Мустафа Мустафаев. В ролях – Али Ализаде, Ярослав Трифонов, Расим Джафар, Анар Меликов, Фаиг Мирзоев, Мушфиг Мирзоев, Сона Микаилова и другие.

Исполнитель главной роли Ахмедии Джабраилова Али Ализаде поделился с Trend Life впечатлениями о фильме и герое.

"Для меня большая честь сыграть Ахмедию Джабраилова! Это отважный сын азербайджанского народа, которому принадлежат большие заслуги в спасении человечества от страшной фашистской угрозы в ХХ веке и достижении Победы над нацизмом. Признаться честно, когда мне была предложена эта роль, мало знал о подвигах легендарного партизана и лишь после изучения материалов понял насколько это великая личность. Как Ази Асланов, Мехти Гусейнзаде и другие он вписал свое имя золотыми буквами в героическую историю нашего народа. А его сын Микаил Джабраилов, отдавший жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность Родины, является одним из первых Национальных героев Азербайджана. Они похоронены рядом в Шеки, где побывал наш творческий коллектив и отдал дань памяти героям. Я считаю, что о таких людях необходимо снимать сериалы, больше пропагандировать, рассказывать о славном боевом и жизненном пути, чтобы молодежь училась на примере таких героев", – сказал Али Ализаде.

Актер поделился одним из интересных моментов фильма.

"В жизни Ахмедии Джабраилова был такой момент, когда ему был организован побег из концлагеря под видом скончавшегося. Для этого он даже был живьем похоронен в гробу. Так вот, чтобы все получилось реалистично, я тоже оказался живым в гробу, как это быдл с легендарным партизаном. Представьте себе, что меня поместили в гроб и стали засыпать землей – это было немыслимо! Меня обуял настоящий ужас! Так я осознал и бренность жизни, и что пришлось пережить герою. Слава всем азербайджанским героям!", - добавил Али Ализаде.

Ахмедия Джабраилов c началом войны в 1941 году добровольно ушел на фронт, а впоследствии активно участвовал во французском Движении Сопротивления. В ходе многочисленных разведывательных операций он продемонстрировал беспримерную отвагу. Ахмедия Джабраилов, спасший сотни французских детей, был другом Шарля де Голля. Он стал полным кавалером всех высших воинских наград Франции — Военной медали Франции, Высшего Ордена Почетного легиона, Военного креста и Креста за воинскую доблесть. Все перечисленные награды Армад Мишель (партизанский псевдоним Ахмедии Джабраилова) получил из рук генерала