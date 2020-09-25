Азербайджан в джазовых цветах детства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проводит онлайн-конкурс детского рисунка под названием "Джазовые цвета детства", сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс проходит на официальной странице Baku Jazz Festival в Facebook.

"В онлайн-конкурсе принимают участие дети от шести до 14 лет. Требований к технике исполнения у организаторов не было. Мы решили предоставить право выбора самим участникам и не ограничивать полет фантазии. То же самое относилось и к формату работ", - рассказала Trend Life куратор проекта Сабина Саттарова.

По словам Саттаровой, подписчики страницы Baku Jazz Festival могут проголосовать за понравившуюся работу (прим. – посредством опции "Нравится").

"Будут определены три участника, которым вручат специальные призы, а также все участники конкурса будут награждены дипломами", - добавила она.

Напомним, что проведение Бакинского джаз-фестиваля запланировано на 9-18 октября 2020 года. В текущем году фестиваль отмечает 15-летие со дня основания.

Baku Jazz Festival традиционно представляет вниманию публики разнообразие стилей и направлений джазовой музыки. В рамках фестиваля проходят встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки, джем-сессии, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman" и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)