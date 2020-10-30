Азербайджанские фотографы смогут принять участие в конкурсе Совета Европы и ЕС
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские фотографы могут представить свои работы на конкурс "Будущее без дискриминации".
Фотоконкурс "Будущее без дискриминации" проводится в рамках совместной программы Совета Европы (СЕ) и Европейского союза (ЕС) со странами "Восточного партнерства" под названием "Партнерство за надлежащее управление - II" (PGG II), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Темы конкурса – равенство, отсутствие дискриминации, многообразие, совместное проживание, национальные меньшинства и гендерное равенство.
Желающие принять участие в фотоконкурсе должны разместить фотографию с заголовком или подписью на английском языке длиной не более 40 слов в социальной сети Instagram под хэштегом #PGG4citizens, а также отметить аккаунт Совета Европы @councilofeurope
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.pjp-eu.coe.int
Конкурс проводится до 15 ноября 2020 года.
(Автор: Джани Бабаева)