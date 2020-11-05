Азербайджанский дуэт - Азер Рзазаде и Динара Алиева - покорили Большой театр (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский дуэт - солист Академии Ла Скала Азер Рзазаде и солистка Большого театра, народная артистка Азербайджана Динара Алиева с большим успехом исполнили главные партии в опере Джакомо Пуччини "Богема" – поэта Рудольфа и цветочницу Мими, сообщает Trend Life. Дирижировал спектаклем главный дирижёр и музыкальный руководитель Большого театра в Москве Туган Сохиев.

"До выступления в Большом театре, я дебютировал на сцене оперного театра в Лиссабоне Teatro Nacional de São Carlos в опере итальянского композитора Альфредо Каталани La Wally. А вечер в Москве прошел под овации, с большим успехом, мы с Динарой показали наш высокий уровень азербайджанского оперного искусства", - сказал Trend Life Азер Рзазаде, который выступает как Азер Заде. Он – сын народного артиста Азербайджана Заура Рзаева.

Режиссер спектакля "Богема" – Жан-Роман Весперини, партии также исполнили – Анна Аглатова, Андрей Потатурин, Николай Казанский, Алексей Бородин и Отар Кунчулиа.

(Автор: Вугар Иманов)