За 28 лет музейные экспонаты Азербайджана были разграблены и незаконно вывезены из страны - Анар Керимов

БАКУ /Trend Life/ - За 28 лет образцы коврового искусства Азербайджана, рукописи, манускрипты и другие музейные экспонаты были разграблены и вывезены из страны незаконным путем. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Керимов подчеркнул, что данный факт, естественно, противоречит нормам международного права.

"Министерство культуры Азербайджана прилагает все усилия для выявления данных фактов, однако, это нелегкий процесс. Эти вопросы мы держим под контролем. Отмечу, что два азербайджанских ковра из Карабаха, относящиеся к 18-19 векам, уже найдены. Министерство культуры намерено приобрести их на аукционе. Как только они будут приобретены и возвращены в Азербайджан, мы представим их вниманию широкой общественности", - сказал он.

Анар Керимов добавил, что, после открытия Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра, эти ковры будут там экспонироваться.

Касаясь сроков открытия Шушинского филиала Музея ковра, Керимов подчеркнул, что пока говорить об этом рано, добавив, что будут восстановлены все культурные памятники города Шуша.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)