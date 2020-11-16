Президент Венгрии наградил азербайджанского дирижера орденом "Золотой крест"
БАКУ /Trend Life/ - Указом Президента Венгрии Яноша Адера и премьер-министра страны Виктора Орбана заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев удостоен высшей награды Венгрии – ордена "Золотой крест".
Об этом сообщил Trend Life сам дирижер.
Отметим, что орден вручается один раз в год накануне Дня независимости Венгрии.
Этим орденом награждаются известные общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства как Венгрии, так других стран.
Дирижер Эйюб Гулиев был удостоен этой государственной награды за особые заслуги в области культуры и вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Венгрией. Церемония вручения ордена азербайджанскому дирижеру состоится в посольстве Венгрии в Азербайджане.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)