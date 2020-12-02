"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО)

Культура 2 декабря 2020 14:48 (UTC+04:00)
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило выставочный проект "Сотвори себе остров", сообщает Trend Life.

Выставка художественных произведений из частных и государственных коллекций, проходит в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков и демонстрирует зрителю работы, созданные в конце 80-х – первой половине 90-х годов двадцатью одним азербайджанским художником нескольких поколений. Многие произведения представлены широкой публике впервые.

О выставочном проекте "Сотвори себе остров" Trend Life рассказала его куратор - заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская: "Проект включает работы 21 известного азербайджанского художника, и охватывает период их творчества с 88-го по 96-й годы. В этот период в мире менялoсь очень многое, а в нашей стране происходили трагические события - к сожалению, это было начало Первой Карабахской войны, оккупация земель Азербайджана, миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами… Значимо, что собрав воедино всю эту коллекцию, у нас появился художественный документ того времени. Так, у нас экспонируется серия работ под названием "Окна палаток беженцев". Она снята в 1993 году в Сабирабадском лагере беженцев. В экспозиции есть картина "20 Января" Расима Бабаева, работа "Машина агрессии"… И мы показываем всему миру не только прекрасное искусство, гениальные работы наших художников, но и то, через что мы прошли в 90-е годы. Выставка сопровождается видеофильмом, который собран из фотодокументов".

Куратор подчеркивает, что экспонируемые на выставке произведения перекликаются со строками из поэмы "Сотвори себе остров" поэта Айдына Эфенди.

""Сотвори себе, сотвори себя, укрепись в одиночестве"- в те годы это было нашим девизом. Силу можно было найти только в духовности, в творчестве, в самом себе, чтобы пережить все сложности... Разрушение многих надежд, которые появились в конце 80-х, привели к тому, что люди искусства – музыканты, поэты, писатели, художники - закрылись в своем пространстве. Да, художники всегда живут в своём мире, но тогда это произошло насильственно. Не было надежды, что в те годы их работы будут показаны в галереях, в музеях, их купят коллекционеры. Это были совершенно темные, тяжелые, трагические времена. И представители искусства создавали свои произведения для того, чтобы просто выразить боль, накопившуюся в душе… Поэтому, в этих картинах невероятный накал духовной и творческой мощи", - отмечает она.

Среди представленных на выставке картин есть и работа Сабины Шихлинской, она называется "Новолуние", и написана в 1989 году.

"На картине изображены две фигуре, в руке одной из них свеча - это символ того, что когда тяжело, если рядом есть близкий человек, друг, любимый, то можно вместе зажечь свечу и переждать темные времена. Полумесяц, что изображен внизу – означает, что-то заканчивается… Эта работа о том, что будет, а не о том, что есть… Она о том, что наступит новый день, он будет светлее, о надежде на будущее, о том, что любя, освещая и веря, жизнь будет продолжаться", - рассказала заслуженный художник.

Отметим, что в выставку вошли работы таких известных художников как Шамо Абасов, Мелик Агамалов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Гусейн Хагвердиев, Уджал Хагвердиев, Камал Ахмед, Расим Бабаев, CHINGIZ, Эйбат Бабаев, Эльнур Бабаев, Мир Надир Зейналов, Рашид Исмайлов, Инна Костина, Эльдар Курбан, Санан Курбанов, Назим Рахманов, Теймур Даими, Сабина Шихлинская, Муслим Эльдаров, Ирина Эльдарова.

В названии выставки звучит тема одиночества и уединения, как духовного спасения во времена крушения. Строки из поэмы "Сотвори себе остров" и представленные на выставке произведения едины и перекликаются по напряженности образа и внутреннему посланию. Это сочетание очень характерно и символично для представления того периода, которому посвящена выставка. В основе концепции выставки – обращение к вечным экзистенциальным темам - надежде и разочарованию, войне и любви, смерти и возрождению.

Однако с исторической точки зрения проект об искусстве периода распада Советского Союза, темы, касающиеся советского наследия, сегодня в значительной степени исчерпаны, будучи в какой-то момент востребованными в мировой культурной среде. Но все же каждый новый кураторский взгляд, различие в восприятии новыми поколениями, экспонирование неизвестных произведений того периода могут раскрыть новые исторические и культурные пласты.

Обретение государственной независимости бывшими советскими республиками происходило различными историческими путями. В Азербайджане годы после распада СССР были связанны с войной, приведшей к оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов страны, и стали одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана. В этой связи, выставка в большей мере посвящена памяти, историческому наследию и национальной идентичности.

После распада СССР искусство стало более активной частью жизни, утеряв былую отстраненность и условность. В Азербайджане же, в некотором смысле, произошел провал во временном измерении. Время не шло вперед и не шло вспять – оно, как будто, остановилось. Причиной этому стали не только война и ее последствия - беженцы, экономический коллапс и политическая анархия, но и крушение надежд на «новую» жизнь, зародившихся в период перестройки.

И именно в этот период "безвременья" художники, музыканты, поэты создавали произведения сильнейшего духовного накала и освобожденные от каких-либо конъюнктур.

Интересно то, что многие произведения того периода, художники сохранили в своих студиях. Художественный рынок был заинтересован в красоте и возвышенности, нежели в искусстве с таким импульсом трагичности. Выставка "Сотвори себе остров" образно состоит из трех частей, отражающих исторические события периода 1988–1996 годов.

Период "Надежды на перемены и предчувствие надвигающейся катастрофы", период "Разразившаяся трагедия – война и ее последствия" и период "Возрождающаяся жизнь и лучи света в конце туннеля".

Художественные произведения выставки представлены зрителю в сопровождении фильма из документальных фотографий и видеохроники тех лет, воссоздающих и визуализирующих состояние и настроение общества того периода.

В выставку вошли произведения из собраний Музея современного искусства (Баку), Союза художников Азербайджана и Объединения фотографов Азербайджана.

Куратор - Сабина Шихлинская

Исследователь - Захра Мамедова

Экспозиция будет открыта до июня 2021 года. А через несколько дней на веб-сайте YARAT появится виртуальный тур по выставке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Image
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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