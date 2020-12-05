Роль моей жизни…- художественный фильм о Карабахской войне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям короткометражный художественный фильм о Карабахской войне "Həyatımın rolu" (Роль моей жизни), который снят молодым режиссером Аскером Хусуевым при содействии министерства образования Азербайджана и Государственного университета культуры и искусств.

Фильм повествует об актрисе, которая для правдоподобного воплощения на сцене образа медицинской сестры, добровольно уходит на фронт и начинает работать в военном госпитале. Здесь она сталкивается с удивительными судьбами людей, героизмом солдат и офицеров, врачей, что в корне меняет ее жизнь. Здесь она находит свою судьбу...

Авторы сценария – Самир Джамал и Пярвиз Сеидли. В главных ролях – заслуженные актеры Гюльзар Гурбанов и Бахруз Вагифоглу, актер Фаиг Мирзоев. В ролях- Шахрияр Абилов, Раксана Велиева, Эльвин Ахмедов, Самира Джаваншир, Гаджибаба Мамедов, Гюнель Иманова, Наргиз Замир, Гариб Насир.

(Автор: Вугар Иманов)