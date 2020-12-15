Богатство Азербайджана в живописи, графике и скульптуре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея представила на своей официальной странице в Facebook выставку под названием "НАСЛЕДИЕ. Богатство республики. Страницы истории нашей страны в живописи, графике и скульптуре" (“İRS. Respublikanın sərvəti. Ölkəmizin tarix səhifələri rəngkarlıq, qrafika və heykəltəraşlıq əsərlərində"), сообщает Trend Life.

Экспозиция организована министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галереей.

На выставке представлены работы таких известных художников, как Бёюкага Мирзазаде, Таир Салахов, Надир Абдурахманов, Расим Бабаев, Тогрул Нариманбеков, Марал Рахманзаде, Алтай Гаджиев, Ханлар Ахмедов, Омар Эльдаров, Акиф Аскеров, Камал Ахмедов и многих других.

(Автор: Джани Бабаева)