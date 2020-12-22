Семеро сыновей моих…Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представило видеоролик, посвященный памяти работников культуры, ставших шехидами второй Карабахской Отечественной войны, сообщает Trend Life.

С первых дней войны работающие в культурных учреждениях добровольно записались в ряды армии, и 65 из них участвовали в Отечественной войне. Семеро стали шехидами и за героизм на поле боя против армянских оккупантов были удостоены медали "Vətən uğrunda" (За Родину, посмертно).

Имена героев:

Тогрул Гаджиев - преподаватель Детской музыкальной школы № 3 Физулинского района,

Рауф Алиев - преподаватель Школы детского творчества имени Рашида Бейбутова города Гобустан,

Хикмет Мамедов - экскурсовод Мавзолея Низами в Гяндже,

Алим Ибрагимов - преподаватель Детской музыкальной школы города Гёйчай,

Замин Рагимов - преподаватель Детской музыкальной школы села Махмудлу Джабраильского района,

Турал Гумматов - руководитель курса Культурного центра города Лянкяран,

Алиага Мамедов – сотрудник Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)