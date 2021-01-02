Прошла любовь… – новая реальность героев фильмов "День прошёл" и "Не та, так эта" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На фасаде здания галереи Kichik QalArt в древней части Баку – Ичери Шехер, представлены работы азербайджанского художника Орхана Гусейнова под названием "Sevgimiz elə bu qədərmiş" ("Прошла любовь..."), сообщает Trend Life со ссылкой на страницу в социальной сети Арт-платформы Ta(r)rido 6.

Организаторами экспозиции в рамках проекта "Искусство на стене" являются: Арт-платформа Ta(r)rido 6, Государственный историко-архитектурный заповедник Ичери Шехер и посольство Германии в Азербайджане.

"Прошла любовь…" - это дань уважения любимым азербайджанским фильмам, снятым в Ичери Шехер. В работах Орхана Гусейнова отражены герои знаменитых кинокартин "День прошёл" ("Gün keçdi") и "Не та, так эта" ("O Olmasın, Bu Olsun"), а также то, какой могла быть их реальность, если бы они жили в период, когда мир охватила пандемия коронавируса.

Орхан Гусейнов родился в 1978 году в городе Баку. Он является выпускником факультета художественной керамики и декоративно-прикладного искусства Государственного колледжа им. А. Азимзаде (1995 год) и факультета художественной керамики Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (1999 год). В 2000 году он получил степень магистра в области истории и теории искусства в Азербайджанской государственной академии искусств. Орхан Гусейнов использует широкую палитру художественных средств и материалов для создания работ. Он работает в области инсталляции, живописи и видео-арта. Его персональные выставки проходили в выставочном зале им. В. Самедовой в Баку в 1999 и в 2003 годах, в Азербайджанском культурном центре "Умай" в Лондоне в 2000 году, в Tropenmuseum в Амстердаме в 2003 году, в рамках проекта "The Office" в бакинской галерее Kicik QalАrt в 2013 году и в Центре Современного Искусства YARAT в Баку в 2017 году (выставка "Дорогой Любимый").

Орхан Гусейнов также широко выставлялся в рамках коллективных выставок.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)