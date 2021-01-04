"Кусарская баллада" Фуада Ахундова и Бахрама Багирзаде – история одного из прекрасных уголков Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный телеведущий, лингвист, историк, гид Фуад Ахундов и заслуженный артист Азербайджана, художник, писатель и актер Бахрам Багирзаде представили документальный фильм "Кусарская баллада", повествующий об истории, традициях, культуре Кусарского района, местах компактного проживания лезгин, а также о героях Карабахской войны, сообщает Trend Life.

"Представляем Вашему вниманию наш новый фильм, в котором мы постарались приоткрыть завесу над историей города Кусар, заглянуть в настоящее и, возможно, будущее этого чудесного региона нашей страны! Мы надеемся, что этот фильм положит начало новой серии познавательных фильмов о неизведанных страницах истории различных городов Азербайджана. Приглашаем Вас отправиться с нами в это увлекательное путешествие! Выражаем огромную благодарность жителям Кусарского района за помощь в проведении съемок", – говорят авторы картины.

Продюсер и соавтор фильма – Сабина Улуханова, режиссер - Мирсадыг Агазаде, оператор – Вюсал Джафаров, режиссер монтажа – Эльмар Велиев, оператор дронных съемок – Сянан Эйнуллаев, звукорежиссер – Тогрул Ализаде, закадровый текст – Наиля Аскерова.

Кусар, или Гусар (азерб. Qusar) - город на севере Азербайджана, административный центр одноимённого района. Гусар расположен в предгорьях Большого Кавказа на реке Кусарчай, в 180 км от столицы Баку. Кусарский район является одним из наиболее популярных туристических мест в Азербайджане, и не только благодаря функционирующему здесь горнолыжному туристическому комплексу "Шахдаг". Говоря о районе, невозможно избежать эпитета "самый". Ведь именно в Кусаре находится самая высокая точка Азербайджана - гора Базардюзю, расположена самая высокогорная турбаза в стране – "Сувар" и находится самый большой в стране ковроткацкий станок, за которым одновременно могут уместиться 10 человек.

(Автор: Вугар Иманов)