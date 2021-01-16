"Vətən yaxşıdır" – в Азербайджане объявлен конкурс песни

БАКУ /Trend Life/ - Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке Министерства образования Азербайджана дан старт республиканскому онлайн-конкурсу песни "Vətən yaxşıdır" ("Родина лучше всего"), сообщает Trend Life со ссылкой на министерство. Онлайн-конкурс будет проходить до 15 февраля текущего года.

Онлайн-проект посвящен памяти шехида Худаяра Юсифзаде и всех шехидов – доблестных сынов Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, а также направлен на воспитание подрастающего поколения в военно-патриотическом духе и выявление юных талантов.

Конкурс будет проходить по двум возрастным категориям – 7-14 лет и 15-20 лет в номинациях "Народные песни" (мугам, теснифы) и "Авторские композиции" (эстрада). Конкурсанты могут принять участие в проекте только в одной номинации.

Представленные на конкурс видеозаписи должны быть четкими и качественными, продолжительность исполнения песни должна составлять 3-4 минуты. Композиция может быть исполнена под минусовую фонограмму или акапелла.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить о себе информацию (имя, фамилия, отчество, год рождения, учебное заведение, город, район, контактный номер телефона) и отправить подготовленный видеоролик на адрес электронной почты [email protected] или на номер WhatsApp - (+994) 55 539 55 22.

Победители конкурса и активные участники будут награждены специальными дипломами Республиканского дома художественного творчества молодежи.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (+994) 12 568 42 19, (+994) 55 539 55 22, (+994) 55 701 46 16 .

Напомним, что прекрасный голос 22-летнего прапорщика азербайджанской армии Худаяра Юсифзаде покорил всех пользователей социальных сетей, где стало очень популярным видео, на котором он вместе с боевыми товарищами исполняет песню "Vətən yaxşıdır" на слова Алиаги Вахида.

Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он лишился отца – одного из известных в городе исполнителей на гармони. Окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Худаяр Юсифзаде принимал участие в боях на Кельбаджарском направлении за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)