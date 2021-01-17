Делегация ИСЕСКО побывала в Международном центре мугама (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Делегация во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом посетила Международный центр мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.
Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов рассказал гостям о музыкальной культуре Азербайджана и искусстве мугама.
На встрече с участием министра культуры Анара Керимова было отмечено, что Международный центр мугама, который не имеет аналогов в мире, был создан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Торжественное открытие Центра состоялось 27 декабря 2008 года.
Фонд Гейдара Алиева широко пропагандирует во всем мире азербайджанскую музыку и проводит многочисленные мероприятия. Азербайджанский мугам становится все более известным в мире. В Международном центре мугама проводятся крупномасштабные проекты и мероприятия, научные конференции, круглые столы и концерты.
Гости были проинформированы о богатой коллекции национальных музыкальных инструментов Международного центра мугама.
В исполнении солистов Международного центра мугама была представлена концертная программа. Юные ханенде исполнили народные песни и теснифы, а также мугамы.
На членов делегации большое впечатление произвели в том числе архитектурный стиль здания Центра мугама, его музейная часть, которую украшают белоснежные бюсты корифеев мугама, национальные музыкальные инструменты.
(Автор: Джани Бабаева)