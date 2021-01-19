Спасибо Азербайджану за таких талантливых сыновей! - В Санкт-Петербурге с огромным успехом прошла премьера "Тысячи и одной ночи" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге в ходе гастролей Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток) с большим успехом представлен балет "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

С 15 по 22 января в Мариинском театре проходят гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Гастроли открыла петербургская премьера "Тысячи и одной ночи" по мотивам знаменитых арабских сказок. Балет также был представлен 16 и 17 января.

Балет "Тысяча и одна ночь" - это проект главного балетмейстера Приморской сцены Эльдара Алиева. Прежде он ставил этот балет в Америке и Европе, а в 2020 году создал для Владивостока новую редакцию, задействовав почти весь состав труппы: помимо обширных массовых сцен, в постановке 13 сольных партий.

Петербургской премьерой, как и во Владивостоке, дирижировал заслуженный артист Азербайджана, главный дирижёр и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

"Для меня была огромная честь и радость увидеть генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева на нашем спектакле. Маэстро нашел время между двумя своими спектаклями и пришел в Мариинку-2, чтобы посмотреть "Тысячу и одну ночь" Фикрета Амирова (в хореографии Эльдара Алиева). Спасибо Маэстро за поддержку, высокую оценку и добрые слова!" - отметил заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

Также среди зрителей была заслуженная артистка Азербайджана, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Регина Рустамова (меццо-сопрано). Она подчеркнула, что испытала большую радость и гордость, побывав на спектакле.

"Хочется отметить маэстро Эйюба Гулиева - он дирижировал наизусть, не глядя в партитуру, вёл спектакль, отдавая всю душу и талант. Можно было даже не смотреть на сцену - так здорово оркестр передавал драматические события, каждый аккорд бился в такт с сердцами и движениями солистов. Спасибо Азербайджану за таких талантливых сыновей: Эйюб Гулиев - дирижёр, Эльдар Алиев - хореограф, Рамин Азимов – тар. И, конечно, величайшая музыка гениального Фикрета Амирова!" - сказала Рустамова.

Также показ балета не смогли пропустить всемирно известная оперная певица Екатерина Семенчук и азербайджанский оперный исполнитель, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала Магеррам Гусейнов.

"Спасибо большое, Маэстро Эйюбу Гулиеву за прекрасный вечер в Мариинском театре", - подчеркнул Гусейнов.

Отметим, что на сцене Мариинского театра прошло четыре показа балета. Постановка "Тысяча и одна ночь" вызвала огромный интерес у общественности.

(Автор: Джани Бабаева)