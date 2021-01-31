Криминальные рассказы и парадоксальные образы – Вышла в свет новая книга народного писателя Натига Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет новая книга народного писателя Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат" Натига Расулзаде "Стоявший за дверью", сообщает Trend Life.

Произведения, собранные в новой книге, объединяет общий дух гуманизма, человеколюбия; характеры, показанные в рассказах, проникнуты любовью – они надолго запоминаются как интересные, порой необычные, парадоксальные образы. Многие из рассказов в книге остросюжетные, криминальные, читаются на одном дыхание, другие – спокойное повествование о жизни персонажей. Но как и все предыдущие многочисленные книги автора, на которых выросло уже не одно поколение современных читателей, и "Стоявший за дверью" учит нас быть добрыми, терпимыми, любить людей, природу, жизнь, подаренную нам в этом неспокойном и сложном мире.

Отметим, что Натиг Расулзаде – писатель, киносценарист, драматург, автор свыше 200 рассказов и более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий. Он народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат, член правления Союза писателей Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба. На книгах писателя выросло не одно поколение читателей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)