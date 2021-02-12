Баку-Прага: 40-4-40... А ведь прошло столько лет... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие выставки "Баку-Прага", сообщает Trend Life.

Экспозиция не только знакомит с прекрасными художественными полотнами, дарит эстетическое наслаждение, но и является примером дружбы художников из Чехии и Азербайджана, которую они пронесли через годы. 40 лет, четыре художника и 40 картин – вот такие цифры знаменуют вернисаж "Баку-Прага".

Художники из Чехии Йозеф Велковский, Павел Ваврюс и азербайджанские мастера кисти Ариф Гусейнов, Фикрет Гашимов познакомились 40 лет назад, тогда Азербайджан входил в состав Советского Союза и была Чехословакия (прим. - с 1993 года - Чехия и Словакия).

С тех пор прошло много лет, страны стали на путь независимости и процветания, а художники смогли пронести через годы и границы дружеские и теплые отношения.

Выступая на мероприятии, посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт отметил, что творческие связи и дружеские отношения между азербайджанскими и чешскими мастерами кисти были установлены 40 лет назад. С тех пор их дружба только крепнет, способствуя укреплению и развитию отношений в сфере культуры между двумя странами.

Было отмечено, что выставка является для молодого поколения примером творческого развития и дружбы. Рассматривая работы авторов, можно проследить путь их творческого развития, сегодня мы видим мастеров, прошедших большую дорогу.

Председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева подчеркнула, что на примере выставки мы еще раз убеждаемся насколько огромной силой обладает искусство, и это нам вновь демонстрирует необходимость создавать культурные мосты.

Было отмечено, что культурные мосты, созданные творческими людьми, бывают крайне прочны и оказывают положительное влияние на различные сферы двусторонних отношений между странами.

Народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Фархад Халилов поздравил мастеров кисти с открытием вернисажа и пожелал им творческих успехов.

Участники выставки - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов и Фикрет Гашимов поделились воспоминаниями о знакомстве с чешскими коллегами.

Так, 40 лет назад состоялись взаимные визиты художников - Ариф Гусейнов и Фикрет Гашимов отправились в Прагу, а Йозеф Велковский и Павел Ваврюс приехали в Баку. В результате в 1982 году в Угерске-Градиште, а затем и в Баку, Москве и Праге были проведены совместные экспозиции работ художников.

Народный художник Ариф Гусейнов добавил, что проведение данной экспозиции планировалось давно, но пандемия внесла свои коррективы.

"К сожалению, наши друзья, коллеги из Чехии, не смогли сегодня присутствовать на открытии выставки. Но мы рады, что их картины представлены вниманию бакинцев. Выставка "Баку-Прага" стала первой экспозицией в выставочном зале имени Ваджии Самедовой, организованной после долгого перерыва. Каждый из четырех художников представляет на ней по десять произведений", - сказал Гусейнов.

Экспозиция будет открыта в выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в течение 15 дней.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)