Говорит и показывает Баку! Первое вещание началось с…нефтяной вышки

Культура 14 февраля 2021 15:46 (UTC+04:00)
Говорит и показывает Баку! Первое вещание началось с…нефтяной вышки

БАКУ /Trend Life/ - 65 лет назад, 14 февраля 1965 года в 20.00, в эфире прозвучали слова: "Говорит и показывает Баку", и Азербайджанское телевидение начало свое вещание. Этот день, 14 февраля 1956 года, золотыми буквами вписано в историю Азербайджана. Эти слова произнесла молодая актриса Наджиба Меликова, за телекамерой стоял инженер Сарвар Гулиев, а за режиссерским пультом находился Кямиль Рустамбеков. В тот же день первым азербайджанским телезрителям продемонстрировали художественный фильм Лятифа Сафарова "Бахтияр".

Представляем читателям Trend Life историю создания Азербайджанского телевидения.

В 1954 году на одном из самых высоких мест города, по адресу улица Мехти Гусейна 1, начато строительство здания Бакинской телевизионной студии, которая была сдана в эксплуатацию к концу 1955 года. Интересно, что хотя первая 180-метровая телевизионная башня и была построена в 1954 году, она не использовалась для вещания. Она была сдана в эксплуатацию в 1957 году. А первое вещание началось…с нефтяной вышки. Студийные антенны были установлены на обычной нефтяной вышке высотой 44 метра. В 1957-60 годах передачи Бакинской телевизионной студии могли наблюдать только в Баку и окрестностях. Кстати, первое телевидение на Востоке начало функционировать именно в нашей стране. В 1960 году в эксплуатацию сдана линия радиореле Баку-Акстафа, что позволило в 1961 году построить в Гяндже, Шуше и Гейчае мощные телевизионные станции. В 1962 году новая станция была открыта в Нахчыване. 31 января 1964 года жители Азербайджана смогли впервые увидеть передачи из Москвы.

Первоначально Бакинская студия телевидения выходила в эфир с двухчасовыми программами дважды, а позже трижды в неделю. Кстати, в первые годы бакинская студия состояла из двух комнат по 30 квадратных метров каждая. Первая была организована для показа кинофильмов, а вторая - для выступлений дикторов и музыкантов. В студии было лишь три камеры, одна из них была предназначена для диктора или выступающего, две остальные же для кино.

За неимением кадров на телевидении, на телевидение приглашались сотрудники радио, газет и театров. Постепенно на национальном телевидении начали создаваться различные программы и редакции, появились первые теледикторы. В мае 1956 года на голубых экранах зрители впервые увидели азербайджанских дикторов. Среди них были Тамара Гезалова, Низами Мамедов, Наиля Мехтибекова, Гюльтекин Джаббарлы. Позже в Азербайджане появилось все больше профессиональных дикторов - Роза Тагиева, Рафиг Гусейнов, Офелья Санани, Шаргия Гусейнова, Натаван Гаджиева, Сабир Алескеров, Хиджран Гусейнов, Гюльшан Акперова, Наргиз Джалилова, Тамилла Алекперова, Улькер Кулиева и другие.

В 1957 году азербайджанское телевидение вещало 5 дней в неделю в объеме 2 часа 20 минут. С 1962 года телевидение вещало каждый день по 7 часов, с 1970-х годов - 10 часов, а в 1980-х увеличило объем передач до 18 часов в день. С января 2005 года AzTV выходит в эфир 24 часа в сутки. С 1965 года появилась возможность транслировать передачи в записи. В 1972 году осуществлена первая попытка трансляции в эфир цветных телепередач, а с 1973 года цветные передачи выходили в эфир регулярно.

В первые годы работы телевидения в эфир транслировались передачи "Портреты азербайджанских композиторов", "Литература и искусство", "Классики азербайджанской литературы", "Выдающиеся мастера сцены", "В театрах и концертных салонах Баку", "Народная дружина" и другие.

Начиная с 1958 года, доля публицистических программ в эфире возросла. А с начала 1960-х годов, в связи с улучшением технического обеспечения ТВ, начало расти и разнообразие телевизионных передач. С апреля 1960 года в эфире транслировался информационный выпуск "Последние новости", выходивший 5 раз в неделю. С 1967 года телезрители увидели на своих экранах новую новостную передачу "Экран дня" (с таким названием показывалась до 1991 года).

31 декабря 1960 года по телевидению была показана новогодняя программа "С вами вместе". Первая новогодняя программа транслировалась в прямом эфире в течение двух часов, в программе были показаны интервью, поздравления, постановки, сюжеты из нескольких предприятий и песни популярных исполнителей. Автором идеи и главным режиссером передачи был Керим Керимов, а ведущим - актер Мовсун Санани.

К концу 1970-х годов на ТВ появились такие передачи, как "Человек и закон", "Юмористические новеллы", "Для вас, родители", "Танцевальный салон школьников", "Здоровье". Все больше внимания уделялось научно-популярным передачам. К 1988 году на Азербайджанском телевидении существовало около 50 телепередач. Среди них были и популярные в народе "Утренние встречи", "Путешествие в мир комедии", "Волна", "Любители природы", "Наука и жизнь", "Вечер мугамов" и "Вечер дастанов".

9 июня 1957 года по ТВ было впервые показано футбольное состязание с Республиканского стадиона, ведущим был радиожурналист Валид Санани. В 1980-х годах на Азербайджанском телевидении была создана редакция спортивных программ. С тех пор на местном телевидении появилась новая школа футбольных комментаторов, видными представителями которых можно считать Чингиза Исмаилова, Айдына Алиева, Акшина Кязимзаде. Кроме этого спортивная редакция организовывала показ телепередач "Шахматный клуб" и "Утренняя гимнастика".

Комплекс Бакинской телебашни, сданный в эксплуатацию в 1996 году, сегодня считается главным вещательным центром страны. Посредством этого комплекса высотой 310 метров, обладающего уникальной конструкцией, осуществляется вещание местных и многих зарубежных телевизионных программ.

Так начиналась история Азербайджанского телевидения!

Информационное агентство TREND поздравляет работников телевидения, желает успехов в дальнейшей работе!

(Автор: Вугар Иманов)

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