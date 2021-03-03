В Турции открылась выставка, посвященная Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С участием делегации во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым в штаб-квартире Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре (Турция) состоялось открытие выставки, посвященной 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На выставке "Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi" ("Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви") представлены книги и художественные произведения.

Мероприятие организовано ТЮРКСОЙ, посольством Азербайджана в Турции, министерством культуры и Азербайджанской национальной библиотекой. В своих выступлениях генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры Анар Керимов и посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим рассказали о жизни и творчестве всемирно известного мыслителя и поэта Низами Гянджеви.

Дюсен Касеинов отметил, что творчество Низами Гянджеви - неиссякаемое литературное сокровище для всего мира.

Оценив творчество Низами Гянджеви как пример для поколений, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим подчеркнул, что как в прошлом и настоящем, так и в будущем два братских народа вместе будут представлять миру свое духовное и культурное наследие.

Анар Керимов отметил роль ТЮРКСОЙ в пропаганде культуры тюркского мира. Министр выразил признательность генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову и министерству культуры и туризма Турции за организацию в штаб-квартире ТЮРКСОЙ выставки, посвященной 880-летию Низами Гянджеви, а также экспозиции работ выдающегося азербайджанского художника Микаила Абдуллаева, 100-летие которого отмечается в текущем году.

Напомнив о распоряжении Президента Ильхама Алиева об объявлении 2021 года в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви", Анар Керимов отметил, что ТЮРКСОЙ и министерство культуры и туризма Турции всегда с большим вниманием относились к видным деятелям Азербайджана.

Далее участники мероприятия ознакомились с книжной выставкой, на которой представлены произведения Низами Гянджеви, издания о великом поэте и мыслителе из фонда Азербайджанской национальной библиотеки.

На мероприятии прозвучал романс "Sənsiz" великого композитора Узеира Гаджибейли, написанный на газели Низами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)