Музыкальное поздравление женщинам от Международного центра мугама

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку подготовил концертную программу, приуроченную к Международному женскому дню – 8 Марта, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Праздник, посвященный представительницам прекрасного пола, совпадает с началом весны – моментом пробуждения природы, когда торжественно отмечается каждый вторник до праздника Новруз.

В этот праздничный день Международный центр мугама преподнесет азербайджанским женщинам музыкальный подарок. Будет представлена концертная программа, в ходе которой прекрасных дам поздравят солисты Международного центра мугама - заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Сабухи Ибаев, ханенде Илькин Ахмедов и Эльгиз Алиев, отмечено в сообщении.

Аккомпанировать солистам будут Ровшан Гурбанов, Рашад Ибрагимов, Джейхун Мурадов, Тебриз Юсубов, Рафаэль Аскеров и Амиль Мустафаев.

Концерт будет транслироваться на страницах Международного центра мугама в социальных сетях 8 марта в 12:00.

(Автор: Джани Бабаева)