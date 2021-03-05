Джаз для любимых - заслуженный артист Азербайджана выступит в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров 7 марта выступит с концертом "Джаз для любимых" на сцене Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

В программе концерта - любимая классика джаза в авторских аранжировках, малоизвестные в России джазовые стандарты, а также популярные мелодии из мировой музыки, которые будут сыграны в джазовых стилях.

Гасан Багиров - заслуженный артист Азербайджана, один из самых ярких инструменталистов в Петербурге, изысканный мелодист. Блестяще владеет несколькими джазовыми стилями и виртуозно исполняет фламенко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)