Образы женщин в азербайджанских коврах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ковроткачество является одним из наиболее древних и значимых видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение.

Неисчерпаемое сплетение узоров, полет творческой фантазии и высокое мастерство - вот что такое азербайджанский ковер. Ковры и ковровые изделия Абшеронской, Гянджинской, Газахской, Ширванской, Карабахской, Губинской, Нахчыванской, Ардебильской и Тебризской школ неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре. Азербайджанские ковры прославились во всем мире как древние образцы искусства и хранятся в лучших музеях мира. Традиционное искусство азербайджанского ковроткачества входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Азербайджанский ковер является своеобразным хранителем и источником информации, где каждый символ играет свою роль - многоцветье природы и яркие краски, национальные орнаменты и отражение классических произведений, и конечно же, образы женщин. Азербайджанские ковры отображены и в произведениях европейских художников. Так, в произведении "Мария с младенцем" нидерландского художника XV века Ханса Мемлинга можно увидеть изображение ширванского ковра, а на полотне Ван Эйка "Святая Мария" отображен зейвинский ковер.

По случаю Международного женского дня 8 Марта представляем читателям Trend Life работы азербайджанских мастеров, на которых запечатлены образы женщин.

(Автор: Вугар Иманов)