Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО)

Культура 10 марта 2021 18:31 (UTC+04:00)
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню национального театра, отмечаемому 10 марта, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Анар Керимов, видные деятели театрального искусства.

Вначале вниманию участников вечера была представлена музыкальная композиция и видеокадры, посвященные Союзу театральных деятелей.

В своем выступлении председатель СТДА, народный артист Азер Паша Нематов поздравил коллег, отметив, что в нынешнем году этот знаменательный день отличается от тех, что праздновали ранее. Исконные территории Азербайджана освобождены от оккупации, и театры Шуши, Физули, Агдама продолжат свою деятельность на родных землях.

Министр культуры Анар Керимов, поздравляя театральных деятелей с профессиональным праздником, подчеркнул, что азербайджанский театр имеет древние корни. В этом году профессиональному национальному театру в Азербайджане исполняется 148 лет.

Было отмечено, что 10 марта 1873 года любительская труппа Бакинского реального училища представила спектакль по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Ленкоранского ханства". Эта постановка и легла в основу азербайджанского национального театра. Видные драматурги, режиссеры, актеры в разные годы вносили значимый вклад в развитие и процветание азербайджанского театра.

Министр подчеркнул, что различные исторические события в нашей стране повлияли на театр. Оккупация азербайджанских земель армянскими захватчиками сказалась на деятельности азербайджанских театров – Шушинский государственный музыкальный театр, Агдамский государственный драматический театр, Физулинский государственный драматический театр вынуждены были работать вдали от родных земель.

После исторической Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне деятельность этих театров будет восстановлена в родных краях.

Говоря о том, что Азербайджан имеет давние традиции мультикультурализма, Анар Кермов отметил, что в стране функционируют Азербайджанский государственный академический русский драматический театр, Гусарский государственный лезгинский драматический театр, Гахский государственный грузинский драматический театр.

Далее на мероприятии состоялось вручение театральным деятелям медали "Sənətkar", учрежденной СТДА. В 2021 году награды удостоены народные артисты Азербайджана Гамида Омарова,Эльмира Исмаилова, Видади Алиев, Мамедсафа Гасымов, Гурбан Исмайлов, Мансум Ибрагимов, заслуженные деятели искусств Хафиз Гулиев и Ильхам Рагимли, заслуженные артисты Худаят Аскеров и Санубар Искендерли.

Народный художник Омар Эльдаров стал почетным членом Союза театральных деятелей Азербайджана, ему также вручена медаль "Sənətkar".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Image
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Праздник театра! Деятели искусства награждены медалями "Sənətkar" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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