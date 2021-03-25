Балет Фикрета Амирова записан для платформы одного из величайших театров мира

БАКУ /Trend Life/ - Завершилась работа над видеоверсией балета "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова на платформе Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) - mariinsky.tv.

Об этом Trend Life сообщил заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

15-17 января балет был записан на Новой сцене театра (Мариинка-2) в Санкт-Петербурге во время гастролей балетной труппы Приморской сцены театра.

На записи балет звучит в исполнении оркестра и хора Мариинского театра под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Автор новой версии балета и хореограф-постановщик – наш соотечественник Эльдар Алиев (США/Россия), художник-постановщик – Петр Окунев (Россия), художник по свету – Сергей Мартынов (Россия), видеохудожник – Вадим Дуленко (Россия).

Инициатива проекта принадлежит генеральному директору и художественному руководителю Мариинского театра, всемирно известному дирижеру Валерию Гергиеву.

Запись спектакля будет доступна на платформе mariinsky.tv, который имеет 20 миллионов подписчиков.

Мариинский театр – один из величайших театров оперы и балета в России и мире. За более чем два столетия своей истории он стал символом русской культуры. Для этой сцены писали величайшие композиторы Михаил Глинка, Петр Чайковский, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, здесь родился классический балет Мариуса Петипа – визитная карточка русского балета.

Сегодня Мариинский театр – это технически совершенный театральный комплекс, включающий семь сценических площадок в Санкт-Петербурге: Историческая сцена, Новая сцена и четыре камерных зала (Зал Прокофьева, Фойе Стравинского, Залы Щедрина и Мусоргского), акустически совершенный Концертный зал, а также Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке. Сохраняя традиции и великое наследие, театр под руководством Валерия Гергиева стремится в будущее, создавая инновационные постановки, работая с лучшими мировыми режиссёрами, приглашая ведущих музыкантов и артистов оперы и балета, активно расширяя поле культурно-просветительской деятельности.

(Автор: Джани Бабаева)