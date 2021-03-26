Он бежал из армянского плена и вернулся в освобождённую Шушу - фильм режиссера из США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник из США Эльмар Байрамов снял художественный “Nəfəs” (Breath,Дыхание) фильм, посвященный людям, оказавшимся в годы первой Карабахской войны в армянском плену, перенесшим тяжелые испытания, но сохранившим свою гордость и волю к победе, сообщает Trend Life.

В сюжете картины говорится о молодом парне по имени Бахтияр, который живет в одном из сел вблизи древнего азербайджанского города Шуша. Во время оккупации армянскими агрессорами города Шуша, 8 мая 1992 года, попадает в плен. Более года он подвергается пыткам и издевательствам, но ему удается бежать. Спустя 28 лет он возвращается в освобождённую армией Азербайджана родную землю, преклоняется перед ней и вспоминает пережитое… Дыхание родной земли возвращает его в тяжелое прошлое и дает надежду на будущее.

Фильм является совместным производством американских продюсерских компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company. Хронометраж 35-45 минут. В связи с пандемией Эльмар Байрамов руководил съемками фильма из США в онлайн-формате. Генеральный продюсер – Эльмар Байрамов, авторы сценария – Ульвия Гейдарова и Эльмар Байрамов, оператор – Руслан Агазаде, композитор – Вугар Джамалзаде, монтажеры – Шахмар Гашимов, Роял Исмайлов, Эльмар Байрамов, второй режиссер – Джабир Гаджиев, продюсеры – Эльчин Агазаде, Вугар Юсифоглу, Рашад Дадашов. В главной роли – Вюсал Гаджи-Гадир, в ролях- заслуженный актер Расим Джафар, Турал Ахмед, Гюнай Ахмед и другие. Фильм будет представлен на международных кинофестивалях.

Эльмар Байрамов с 2017 года живет и работает в США, городе Уорминстер штата Пенсильвания. Его картины "Let me run", "Ladybug" и “Oops” становились лауреатами международных кинофестивалей в США и Канаде.

(Автор: Вугар Иманов)