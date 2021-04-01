Sevgilim, sevgilim! Так у нас в Баку любимую зовут… Вечные произведения Энвера Алибейли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения замечательного поэта, переводчика и общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств Энвера Алибейли, о жизни и творчестве которого расскажет читателям Trend Life.

Энвер Алибейли родился 1 апреля 1916 года в Баку. Сначала учился в медицинском техникуме, потом в Институте иностранных языков и на филологическом факультете Педагогического института. С 1938 года работал на Азербайджанском радио, через год был принят в Союз писателей Азербайджана, занимался переводами на русский язык, его стихи печатались на различных языках. После начала Великой Отечественной войны прошел обучение в Тбилисской военной школе артиллеристов и добровольно ушел на фронт, был командиром батареи в легендарной 416-й стрелковой Таганрогской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии, сформированной в Азербайджане, награжден медалями и орденами. В 1944 году был демобилизован в связи с тяжелым ранением.

Как журналист-публицист работал в изданиях "İnqilab və mədəniyyət", "Təbliğatçı", "Ədəbiyyat qəzeti", был редактором. С 1952 года и до конца жизни работал председателем Республиканского комитета по радио и телевидению, сыграв большую роль в развитии этих сфер. Был депутатом Верховного совета СССР.

Энвер Алибейли скончался 7 мая 1968 года, прожив всего 52 года (сказались тяжелые ранения во время войны). За свою короткую жизнь он успел создать произведения, которые всегда будут жить в сердцах и оставаться любимыми.

Первый сборник стихотворений "Ласточка" вышел в 1947 году, в последующие годы вышли сборники "Твоим именем", "Первая любовь", "Мост дружбы", "Среди волн", "Я очень счастлив", "Песни", "Ты в моем сердце", "За островом Артёма" и т.д. Энвер Алибейли - автор поэм "Легенда о Самуре", "Сестра", "Глаза, сердца, дела", "Сталь" и т.д. В своих стихотворениях он больше обращался к темам войны, любви, жизни простого народа. Его называли поэтом юности и красоты. Стихи Энвера Алибейли звучат в таких фильмах, как "Бахтияр" с участием легендарного Рашида Бейбутова, "Под палящим солнцем", "Черные камни", и т.д. Интересная история связана с песней на стихи Энвера Алибейли из кинофильма "Двое из одного квартала", музыку к которой написал классик Гара Гараев - это было единственное его произведение в песенном жанре. Великий композитор, автор крупных симфонических произведений был так восхищен идеями, пронизывающими это стихотворение, что решил написать к нему музыку.

На многие произведения Энвера Алибейли написаны песни, вошедшие в историю национальной музыкальной культуры. Среди самых известных композиций, которые и по сей день любимы миллионами, "Песня о Баку" (Bakı, əziz şəhər, mehriban diyar), "Sevgilim", "Mənin ilk məhəbbətim", "Ağacda leylək", "Zibeydə", "Gəlmədin" и другие, многие из которых созданы вместе с композиторами Тофигом Гулиевым и Рауфом Гаджиевым.

Отдельно хотелось бы остановиться на песне "Söz olmasaydı" на музыку композитора и известного хирурга Ибрагима Топчибашева. Они были друзьями и часто ходили друг к другу в гости. Это произошло в один из вечеров января 1960 года и было настоящим вдохновением, переросшим в шедевр. Как правило, сначала пишутся слова к песне, а потом сочиняется музыка. Но в тот день Ибрагим Топчибашев сел за фортепиано и стал играть новую мелодию. Энвер Алибейли послушал, сразу же взялся за ручку, и не успела смолкнуть музыка, как он показал другу написанные строки. Ибрагим Топчибашев посмотрел с удивлением и продолжил играть, напевая слова. Вот так неожиданно гости вечера стали свидетелями рождения новой песни "Söz olmasaydı". Авторы посвятили эту песню своим супругам: Энвер Алибейли - Шовкет ханум, а Ибрагим Топчибашев – Сугре ханум, которая обладала прекрасным голосом и исполнила эту композицию вместе с супругом. А спустя пару месяцев, в марте эта композиция была представлена широкой аудитории Шовкет Алекберовой. Песня не только стала популярной в Азербайджане, но в 1961 году была записана на пластинке в Париже и разошлась миллионным тиражом по всему миру. Затем эту композицию исполнил Гюльага Мамедов в сопровождении оркестра народных инструментов, далее - Эльмира Алиева, Зейнаб Ханларова, Ягуб Зуруфчу, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Ниса Гасымова, Сакина Исмайлова, Кёнуль Хасыева, Алмаз Оруджева, Назакят Теймурова, Мялякханум Эйюбова, Мансум Ибрагимов, Тайяр Байрамов, Аббас Багиров, Тарана Махмудова и другие. Никогда прежде какую-либо песню не исполняло столько мастеров сцены!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)