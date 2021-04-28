В Баку наградили победителей конкурса "Моя душа – Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре искусств "Хатаи" состоялось награждение победителей Республиканского творческого конкурса среди мастеров графики и акварели под названием "Can Azərbaycan" ("Моя душа – Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс прошел при организации Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центра искусств "Хатаи", а также при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

На мероприятии выступили директор Картинной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, которые отметили, что задачи конкурса – повышение интереса к работам, созданным в технике графики и акварели, а также отражение в художественных произведениях доблести и героизма, проявленных азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева, и единства всего азербайджанского народа.

Далее состоялось награждение победителей конкурса.

Победители конкурса среди акварельных работ: I место – Хафиз Керимов; II место – Фатма Кылыч; III место- Фейзи Мамедов

Победители конкурса среди графических работ: I место – Эльмир Мамедов; II место – Гюнель Гулиева; III место – Абульфаз Фараджоглу.

Поощрительные награды конкурса: Ханлар Асадуллаев, Гюльшан Бахшалиева, Наиба Велиева, Зейнаб Ягубова и Лейла Вазехи

Отметим, что мероприятие прошло в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)