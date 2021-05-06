Я помню тебя, Учитель – трогательное выступление азербайджанской пианистки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку представила онлайн-концерт Günümüzün gəncləri (Сегодняшняя молодежь), сообщает Trend Life.

Программа организована в рамках проекта филармонии Gənclərə dəstək (Поддержка молодежи) при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Запись концерта состоялась в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

В концертной программе выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов: пианисты Джамал Алиев, Джамиля Рагимова, Айнура Абдуллаева, Фарах Алиева, Валерия Олхова и Айтадж Велизаде, исполнители на скрипке Сура Руфат и Хадиджа Гаджилы, исполнитель на флейте Субхан Рустамзаде. Концертмейстеры программы – Светлана Ахмедова и Айнур Рустамова.

В программе прозвучали сочинения «Размышление» Жюля Массне, «Кантабиле» Никколо Паганини, «Утренняя песня» Тофика Гулиева, «Фантазии на темы Моцарта» Фазыла Сайя, «Вариации для фортепиано» Юсифа Аббасова, «Тип-топ-буги» Манфреда Шмитца и другие.

Одним из самых запоминающихся и трогательных моментов программы стало выступление юной пианистки Джамили Рагимовой. Она исполнила известное произведение «Осень» азербайджанского композитора Ильхама Абдуллаева, который скончался 9 апреля 2021 года. Свое выступление пианистка посвятила памяти маэстро.

Отметим, что автором идеи проекта Gənclərə dəstək является директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, а координатором – музыковед Айла Керимова-Закария.

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(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Надир Насиров)