В Баку открылась выставка работ граждан США "Шуша, ты свободна!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 8 мая 2019 года в Бакинском книжном центре состоялось открытие выставки "Мой путь проходит через Карабах" (My way passes through Karabakh) и презентация одноименного каталога. В экспозиции было представлено около 40 работ, созданных учащимися Центра творчества детей и юношества "My Way" (Нью-Йорк) и посвященных Карабаху, его богатому культурному наследию и уникальной природе.

С той выставки прошло ровно два года... 8 ноября 2020 года Шуша была освобождена от 28-летней оккупации!

Как сообщили Trend Life в Baku Book Center, было вновь решено представить выставку этих работ, но уже под названием "Шуша, ты свободна!".

Директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева отметила, что экспозиция "Мой путь проходит через Карабах" является совместным проектом Книжного центра и Центра детского и юношеского творчества My Way. Картины написаны молодыми художниками в возрасте от 12 до 18 лет. Это – граждане США, ни один из них не был в Карабахе. Хотя родители некоторых из них в свое время жили в Азербайджане, большинство этих детей не видели нашей страны. Несмотря на то, что эти дети не видели Карабах, в своих работах они прекрасно, с любовью отобразили этот райский уголок. Большую роль в этом сыграли усилия и организаторские способности директора Творческого центра Алены Бадаловой.

Центр My Way функционирует в Нью-Йорке, объединяя общины посредством искусства, танцев, музыки, спорта и изучения культурного наследия.

С выставкой можно ознакомиться с 8 по 16 мая на втором этаже Бакинского книжного центра. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)