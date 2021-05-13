Даже природа радуется проведению фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше – Мансум Ибрагимов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Проведение фестиваля "Харыбюльбюль" на Джидыр дюзю в Шуше, организованного Фондом Гейдара Алиева, является историческим событием и большим праздником для всех азербайджанцев мира, сказал в четверг Trend Life профессор Азербайджанской национальной консерватории, кавалер ордена "Шараф", народный артист Мансум Ибрагимов.

"Невозможно передать словами чувства в моей душе! Ровно 30 лет назад прошел третий международный фестиваль "Харыбюльбюль" (проводился в 1989-1991 годах - ред.). Проведение такого грандиозного праздника сделало всех нас очень счастливыми. Мы направили очередное послание всему миру, что это наша земля, и хозяева вернулись в родной дом. Мы здесь уже два дня, и если позавчера было прохладно, то за дни проведения фестиваля установилась прекрасная погода, сама природа радуется этому знаменательному событию. Все другу друга поздравляют, у всех прекрасное настроение, гуляем по городу, вдыхаем этот прекрасный воздух, фотографируемся, наслаждаемся прекрасным чувством настоящей свободы, поем на улицах нашего древнего города, который восстанавливается и обустраивается, каждый старается внести свою лепту в этот потрясающий праздник", - сказал Мансум Ибрагимов.

По словам ханенде, древняя Шуша – колыбель национальной музыки и поэзии, взрастившая плеяду исполнителей мугама, вновь возрождается после почти 30-летней армянской оккупации.

Пятеро братьев Мансума Ибрагимова воевали еще в первую Карабахскую войну, двое из них стали инвалидами, а племянник - шехидом.

"Наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подарила нам эти замечательные дни. Склоняем головы перед памятью всех шехидов. Мы вернули свою гордость! Я выступал на многих сценах мира, но Джидыр дюзю - высшая из всех. Это неописуемые эмоции - выступать в Шуше! Я уверен, что в Шуше будет постоянно проходить не только фестиваль "Харыбюльбюль", но и праздники мугама, народных песен, танцев, различные конкурсы, будет представлено множество проектов, откроется Центр мугама. Слава Всевышнему, в эти дни я чувствую себя самым счастливым человеком на свете!", - добавил Мансум Ибрагимов, который исполнил на фестивале вместе со своим коллективом композицию "Гачаг Наби".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)