Самира Эфенди обратилась к азербайджанцам мира (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi) записала видеообращение к азербайджанцам мира, сообщает Trend Life.

"Глубоко признательна каждому за поддержку. Жду поддержки от азербайджанцев всего мира. Здесь царит волнительная, прекрасная атмосфера, несмотря на коронавирус. Мы достойно представляем нашу страну. Смотрите İTV (прим. – Национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" – Общественное телевидение Азербайджана (İTV)) и поддерживайте нас. Люблю вас!" – отмечает в видеообращении Эфенди.

На конкурсе Самира Эфенди выступит 18 мая во второй части первого полуфинала с песней "Mata Hari" под номером 14. Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)