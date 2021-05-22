Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО)

Культура 22 мая 2021 19:43 (UTC+04:00)
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Весть о кончине Таира Салахова потрясла до глубины души. Принять факт, что люди рано или поздно уходят в иной мир, всегда сложно, внутри все протестует, противится. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

"В нашем музее демонстрируются ковры, сотканные по живописным произведениям художника. Совсем недавно, в 2018 году, мы отмечали 90-летие корифея, открыли выставку, на которой были представлены ковры последних лет – портреты Фикрета Амирова, Максуда Ибрагимбекова, Кёроглу, дополнившие постоянную экспозицию с работами Таира Тимуровича. Это было счастливое для меня время! Я имела счастье общаться с этим легендарным человеком, мы долго говорили об искусстве, о его жизни… Мне было интересно, почему он выбрал технику ковра для нового воплощения своих работ. На мой вопрос об этом Таир Тимурович рассказал, что все началось с одной фотографии, которую ему как-то довелось увидеть – на ней был изображен Пикассо на фоне гобелена, сотканного по его полотну "Авиньонские женщины". И Таиру Тимуровичу захотелось воплотить в подобной технике и свои работы. Он так увлеченно рассказывал о своих коврах, о том, с каким удовольствием работает с художниками по ковру и ткачами, уточняя эскиз, подбирая оттенки нитей, которые должны передать живописную палитру… Поражало, каким он был неутомимым энтузиастом, как неустанно открывал все новые и новые горизонты, не боясь экспериментировать и углубляться в художественный мир ковра, занявшего в его творчестве большое место", - отметила Ширин Меликова.

По ее словам, этот великий художник, который оставил огромный след в истории изобразительного искусства XX века, был совершенно необыкновенной личностью, тонким, чутким собеседником, общение с которым открывало невообразимые горизонты, когда ты словно оказывался на другой планете, населенной людьми-легендами, великими из великих, о которых он так просто и живо рассказывал.

"Было невероятно приятно наблюдать их отношения с супругой (ред. - экс-солистка Государственного ансамбля Игоря Моисеева Варвара Александровна Салахова, скончалась 29 ноября 2020 года), которую он трепетно любил, и был влюблен в нее таким свежим, восторженным чувством, словно только что встретил. Как эта красивая пара пронесла сквозь годы свою любовь! Тяжелое чувство утраты… Светлая память великому азербайджанскому художнику и гражданину Таиру Салахову", - сказала директор музея.

Напомним, что 21 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана, России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

(Автор: Вугар Иманов)

Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Image
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Несколько человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса
Несколько человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех
Чартерный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Софии
Чартерный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Софии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО) Культура 19:43
В Национальной арене гимнастики в Баку царит очень приятная атмосфера – гимнаст из Молдовы Общество 19:24
Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $10,32 млрд Узбекистан 19:17
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:07
Президент Ильхам Алиев заявил всему миру о том, каким может быть будущее развитие региона - депутат Политика 18:58
Несколько человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса В мире 18:51
Грузинский стенд признан лучшим на Мадридской международной туристической выставке Грузия 18:42
Президент Ирана выразил оптимизм по поводу прогресса переговоров по ядерной сделке в Вене Иран 18:39
Цель миролюбивой политики Азербайджана в достижении стабильности в регионе - депутат Политика 18:13
Увиденные нами в Агдаме разрушения разрывают душу - бывший посол США в Азербайджане Политика 17:46
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 17:45
В Нахчыване проходит Фестиваль Göycə – райского фрукта (ФОТО) Интересное 17:35
В азербайджанской армии проведены соревнования по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 17:30
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 17:24
Очень обрадовалась выходу в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике – азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова Общество 16:59
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:51
В Азербайджане выявлены 352 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 720 человек Общество 16:47
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в программе аэродэнс Общество 16:42
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 16:36
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди смешанных пар Общество 16:35
Азербайджанская команда вышла в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 16:32
Cостоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси Политика 16:30
Cело Машанлы Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 16:25
Зал Национальной арены гимнастики в Баку просторный и красивый – российский спортсмен Общество 16:00
Туркменистан значительно нарастил экспорт в Казахстан Бизнес 15:46
Всемирные соревнования по аэробной гимнастике в Баку прекрасно организованы – спортсмен из Индонезии Общество 15:36
Ушёл в Вечность Великий… Таир… Друг и Учитель… Свидетель Эпохи… Социум 15:29
Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 14:58
В Грузии сняли ограничения для ресторанов Грузия 14:56
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 187 человек Общество 14:52
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Украину Энергетика 14:48
Армения вновь по-своему понимает принципы международного права - МИД Азербайджана Политика 14:46
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп в возрастной категории 15-17 лет Общество 14:38
Разрушения в Агдаме свидетельствуют о насилии против человечности - Caspian Policy Center Политика 14:35
Блинкен посетит Ближний Восток 26-27 мая для проверки соблюдения перемирия в Газе США 14:26
В России выявили 8 709 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 14:25
На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения 2021"? Просмотр видео Самиры Эфенди более 4 млн. (ВИДЕО) Интересное 14:25
В БТА назвали условие включения кондиционеров в столичных автобусах Общество 14:24
Награждена группа работников минэкологии Азербайджана - Распоряжение Политика 14:22
Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку Общество 14:19
Внук Таира Салахова о своем прославленном деде: Он был крепостью, которую никто и никогда не мог захватить и удержать Социум 14:14
В центре Агдама ведутся работы по реконструкции (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 14:13
В арабских СМИ опубликована статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении исламского наследия в Карабахе (ФОТО) Политика 13:43
Делегация американского Caspian Policy Center ознакомилась с последствиями армянского вандализма в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:42
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин Общество 13:29
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан Энергетика 13:29
Минфин Азербайджана выставит на торги гособлигации на 40 млн манатов Финансы 13:25
Проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих (ВИДЕО) Политика 13:22
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на приобретение графической станции Тендеры 13:12
Реванш Армении в Карабахе невозможен – российский политолог Политика 13:08
Туркменистан заинтересован в развитии торговых и инвестиционных связей с США Бизнес 12:53
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в престижном конкурсе Италии (ФОТО) Культура 12:51
Минстрой Туркменистана объявил тендер на строительство нового предприятия Тендеры 12:46
Казахстанский нефтехимический завод закупит газоанализаторы Тендеры 12:44
Азербайджан заинтересован в участии американских компаний в проектах на освобожденных территориях Экономика 12:42
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 12:35
Azercell - первая компания на локальном коммуникационном рынке, внедрившая технологию Big Data Общество 12:23
Казахстано-германское СП привлечет услуги по обзору налоговых обязательств Тендеры 12:22
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 12:15
В Азербайджане расширена сеть особо охраняемых природных территорий (ФОТО) Азербайджан 12:11
В Азербайджане стартовала агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 (ВИДЕО) Общество 11:58
Стала известна повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 11:41
Казахстанский НИИ закупит запчасти к оборудованию Тендеры 11:38
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех Европа 11:38
Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая Другие страны 11:37
Село Гасымбинеси Кельбаджарского района (ВИДЕО) Общество 11:35
Почтовый оператор Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 11:33
Чартерный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Софии Европа 11:33
В Азербайджане за неделю 17-23 мая подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 11:32
Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО) Азербайджан 11:31
Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении против Азербайджана – французское издание Нагорно-карабахский конфликт 11:18
Между Туркменистаном и Конго установлены дипотношения Туркменистан 10:57
Определяется ущерб, нанесенный флоре и фауне на азербайджанских землях в период армянской оккупации Общество 10:55
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 10:45
Минэкологии Азербайджана обратилось к туристам Общество 10:42
Туркменский госконцерн "Туркменгаз" подпишет новый контракт Энергетика 10:14
Манат на неделе 17-23 мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:10
Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Британией будет способствовать углублению их стратегического партнерства Экономика 10:05
Президент Непала распустила нижнюю палату парламента Другие страны 10:05
Казахстанская нефтесервисная компания закупит трубы Тендеры 09:59
Президент Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Узбекистан 09:59
На "Дороге Победы" в Шушу обнаружены археологические памятники бронзового века Общество 09:55
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:32
Узбекско-китайское СП закупит материалы для металлоконструкций Тендеры 09:26
МГ ОБСЕ надо упразднить, потому что нагорно-карабахской проблемы больше нет - французский сенатор Политика 08:45
YouTube с июня будет вставлять рекламу в видео без согласия разместивших ролик ИКТ 08:35
В АБА назвали приоритетные направления развития мобильного банкинга в Азербайджане ИКТ 08:24
Байден сообщил, что США обеспечат вакцинацию для 550 тыс. южнокорейских военных США 08:03
Объем товарооборота между ЕАЭС и Ираном составил 8,68 млн. тонн в прошлом году Экономика 07:40
Компания Turkish Airlines запустила рейсы из казахстанского Туркестана в Стамбул Казахстан 07:25
В Грузии истекает действие льгот на таможенное оформление автомобилей Грузия 07:10
В Хырдалане произошел взрыв в многоэтажном жилом здании Происшествия 06:50
Чавушоглу и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту НАТО Турция 06:29
В Турции число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 5 млн Турция 06:14
Ученые обнаружили галактику с самой древней спиральной структурой В мире 05:51
Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях США 05:33
США назначают и.о. помощника госсекретаря Сон Кима спецпредставителем по КНДР США 05:16
Число жертв землетрясения на юго-западе Китая выросло до трех Другие страны 04:59
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Фиджи Другие страны 04:41
Глава Apple дал показания по антимонопольному иску Epic Games США 04:25
Все новости