50-летний ветер Уснии Мурватовой на золотисто-красных горах Хызы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Первого июня 50-летний юбилей отмечает актриса Бакинского муниципального театра, заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова, сообщает Trend Life.

Она сыграла огромное количество ролей на театральной сцене, участвовала в проектах в кино и на телевидении. Ее образы в театре и кино покоряют мастерством, художественным исполнением и глубиной. Обладающая неповторимым обаянием Усния Мурватова по праву завоевала искреннюю любовью зрителей.

В день рождения принято получать подарки, но Усния Мурватова как настоящий творческий человек, преданный служению искусству, решила преподнести сюрприз своим многочисленным поклонникам. К своему 50-летнему юбилею заслуженная артистка Азербайджана подготовила и представила поэтический видеопроект по произведению Микаила Мушфига "Кюлякляр" ("Ветры").

Усния Мурватова настолько близко прочувствовала поэзию Микаила Мушфига, что это позволило ей раскрыть тончайшие нюансы, донести до слушателей глубокий замысел произведения, ощутить силу его выразительности.

В произведении "Ветры" Микаил Мушфиг воспевает силу стихии, что связывает природу со всем остальным миром...

Художник по костюмам проекта - Гюльтян Гулиева, оператор - Техран Асланов, режиссер монтажа - Эльнур Эхтирамоглу, звукорежиссер – Бахруз Байрамов. Съемки видеопроекта прошли в Хызинском районе – одном из красивейших уголков Азербайджана. Там удивительный ландшафт и горы. Золотисто-красные горы – это невероятное зрелище, завораживающее своей красотой.

В поэтическом проекте Уснии Мурватовой красота и волшебство природы слились с величием слова Микаила Мушфига.

Помимо поэтического видеопроекта, также подготовлена фотосессия.

Отметим, что по окончании средней школы в Сумгайыте Усния Мурватова стала актрисой в государственном драматическом театре этого города. Она должна была сыграть главную роль в спектакле "Dərs" ("Урок"). Молодая актриса, не имеющая на тот момент театрального образования, воплотила образ своей героини блестяще. Роли в постановках "Шах Исмаил", "Мертвецы" и других наглядно демонстрировали, что в будущем Усния Мурватова станет профессиональной актрисой.

В 1990 году она поступила в Азербайджанский государственный институт культуры и искусств имени М.А.Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который успешно окончила через четыре года. С 1994 года актриса начинает работать в театре миниатюр "Ильхам", а с 1997-го ее судьба связана с Бакинским муниципальным театром. Здесь она воплотила образы в спектаклях "Томрис" (роль Томрис), "Надир-шах" (Гюльджахан), "Родине нужны герои" (Асмяр), "Черное и белое" (девушка), "Человек и дьявол" (Шукрия), "​Электра" (Электра) и многих других. А образ в постановке по произведению Гусейна Джавида "Дьявол" прославил актрису и принес ей любовь многочисленных зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)