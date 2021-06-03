Один безумный день, или "Свадьба Фигаро" для азербайджанца в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся дебют азербайджанского оперного исполнителя, лауреата международных конкурсов, солиста Академии Ла Скала Магеррама Гусейнова в опере Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро", сообщает Trend Life.

Азербайджанский вокалист исполнил заглавную партию - Фигаро. Опера представлена в постановке народного артиста России Юрия Александрова.

Отметим, что Магеррам Гусейнов является приглашенным солистом театра. Репертуар азербайджанского вокалиста в Мариинском театре - Фигаро ("Свадьба Фигаро"), Мазетто ("Дон Жуан"), Коллен ("Богема"), Чезаре Анджелотти ("Тоска"), Монтероне ("Риголетто") и Джейк Уоллес ("Девушка с Запада").

Действие оперы "Свадьба Фигаро" происходит в течение одного дня в замке графа Альмавивы, где готовятся к свадьбе его камердинера Фигаро и Сюзанны, камеристки супруги графа – Розины. Событие это становится причиной многих происшествий, ведь с графом надо держать ухо востро, да и другие стараются помешать этому браку…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)