В Баку появилась комната грешников – с закрытыми дверями, без зеркал и окон, без времени … (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного университета культуры и искусств студенты курса заслуженного деятеля искусств Мехрибан Алекперзаде (главный режиссер Государственного театра Yuğ, режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и телеведущая) представили спектакль "Выхода нет" по мотивам пьесы французского писателя, драматурга и философа Жан-Поля Сартра "За закрытыми дверями", сообщил Trend Life режиссер-постановщик Нихад Гуламзаде.

В связи с карантинным режимом присутствовали только студенты и преподаватели вуза.

Пьеса великого французского писателя, драматурга и философа Жан-Поля Сартра написана в 1944 году и представляет собой один из лучших образцов драматургии экзистенциалистского направления. Кстати, в первоначальном варианте пьеса называлась "Другие". Именно в этом произведении Сартр сказал: "Ад – это другие".

В пьесе речь идет не о сложных философских построениях, а о том, что волнует всех людей: о жизни и смерти, о любви и ненависти, о наших отношениях с другими людьми.

В некую комнату, которая оказывается тем самым загробным миром, адом, где людей ждет наказание за их земные грехи, попадают три человека: писатель-пацифист Жозеф Гарсен, почтовая служащая Инес Серано и холеная аристократка Эстель Риго. В этом аду нет наказаний, как об этом написано в священных книгах, но…

Это просто пустая комната с закрытыми дверями, без зеркал и окон, без времени… В ней три совершенно разных человека, и между ними разворачиваются очень сложные взаимоотношения – фарс, трагедия, лирика и ироничный юмор. Грешники обречены ни на минуту не смыкать глаз на веки вечные и за неимением зеркал искать свой облик в зрачках соседей – вот и всё уготованное им наказание: пытка бодрствованием, созерцанием друг друга, бессонницей, когда они становятся друг для друга смыслом и проклятием, целью и помехой, объектом вожделения и ненависти. А ад оборачивается неким подобием коммунальной квартиры, где и вместе существовать невыносимо, и порознь скучно.

По словам режиссера, этот спектакль будет также представлен с Инклюзивным театром ƏSA после снятия ограничений в связи с пандемией.

(Автор: Вугар Иманов)