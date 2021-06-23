Старт глобальной кампании "Мир во имя культуры" – историческое событие – министр

БАКУ /Trend Life/ - Для нас старт глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Mədəniyyət naminə sülh" / Peace for Culture) – историческое событие. Об этом, как сообщает Trend, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр подчеркнул, что проект поддержал находящийся с визитом в Баку Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

Керимов добавил, что вчера Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос посетил Агдам и Физули и лично увидел разрушения, учиненные армянскими захватчиками. Мигель Анхель Моратинос был шокирован увиденным.

Отметим, что основной целью кампании является доведение до мировой общественности информации о текущей ситуации на деоккупированных территориях Азербайджана, состоянии разрушенной инфраструктуры и фактах уничтожения культурного наследия, а также признание этой ситуации политической и культурной элитой мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)