На летнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио с азербайджанской книгой

БАКУ /Trend Life/ - В честь проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Бахрам Багирзаде издал книгу "Токио для детей", в которой рассказывает о самых интересных достопримечательностях японской столицы, сообщает Trend Life.

"Издание познакомит юных читателей с достопримечательностями Японии, и однажды они обязательно посетят эту уникальную страну, в которой гармонично сосуществуют древние традиции и суперсовременные технологии. Надеюсь, что книга также понравится нашим спортсменам, которые достойно представят Азербайджан и обязательно привезут на Родину много медалей! Книга "Токио для детей" может быть прекрасным подарком жителям Японии, как самое дружеское послание из Страны огней в Страну восходящего солнца", – отметил Бахрам Багирзаде.

Посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада высоко оценил издание книги "Токио для детей".

"В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио это небольшое творческое событие приобретает особенный смысл и подчеркивает огромное взаимное уважение, которое существует между нашими государствами", – сказал автор издания.

Открытие Олимпийских игр 2020 пройдет 23 июля, а Паралимпиада стартует 24 августа 2021 года. Изначально игры должны были состояться в прошлом году, но в связи с пандемией были перенесены на 2021 год.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор около 65 детских книг.

(Автор: Вугар Иманов)